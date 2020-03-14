Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık alanlarda tedbirler arttırılıyor
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Malatya Valisi, Malatya, Aydın, Sağlık

Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık alanlarda tedbirler arttırılıyor

Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık alanlarda tedbirler arttırılıyor Malatya Valisi Aydın Baruş, korona virüsü salgınına karşı kentteki tüm etkinliklerin ve programların Nisan ayı sonuna kadar ertelendiğini ifade ederek, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde,...

14.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:42
Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık alanlarda tedbirler arttırılıyor

Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık alanlarda tedbirler arttırılıyor

MALATYA - Malatya Valisi Aydın Baruş, korona virüsü salgınına karşı kentteki tüm etkinliklerin ve programların Nisan ayı sonuna kadar ertelendiğini ifade ederek, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızda, camilerimizde, okullarımızda, servis, minibüs ve otobüslerimizde alınan hijyen önlemlerinin arttırılmasına karar verilmiştir" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla küresel bir salgına dönüşen yeni Koronavirüs hastalığı(Covıd-19)'na karşı önlemler arttırılıyor. Türkiye'de de şuana kadar 5 hastada tespit edilen virüsün yayılmaması adına kentlerde de alınan önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli alınan tedbirlerle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Valilikte gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Aydın Baruş, Malatya'da şuana kadar tanımlanmış bir Yeni coronavirüs vakasına rastlanılmadığını ifade ederek, virüsün nasıl bulaştığı ile ilgili bilgiler verdi.

Korona virüslerin genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüsler olduğunu ancak bugün için covıd-19'un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresinin net olarak bilinmediğini belirten Baruş, "Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum şikayetleri, ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Daha ciddi vakalarda, zatürre, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir" dedi.

Virüsün dünya genelinde yayılmaya başlaması ile birlikte Malatya'da da önlemlerin alındığını anımsatan Baruş, "Son olarak dün tüm kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirilmiştir. Şu ana kadar ilimizde hastamızın olmayışı sevindirici olmakla beraber, vaka görülmemesi için gerek kurumlarımızın gerek vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Korona virüsüne karşı korunmanın en önemli yolunun hijyen olduğunun altını çizen Vali Baruş, bu kapsamda; tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte camilerde, okullarda, servis, minibüs ve otobüslerde alınan hijyen önlemlerinin arttırılmasına karar verildiğini dile getirdi.

Malatya'da Nisan ayının sonuna kadar kamu kurumlarında gerçekleştirilecek her türlü toplu faaliyetlerin iptal edildiğini de açıklayan Baruş, "Sağlık Müdürlüğümüz tarafından tüm kurumlarımıza yeteri kadar bilgilendirici afişler, broşürler dağıtılması ve kurumlarda görev yapan personele eğitimler verilmesi planlanmıştır. Okullarda başta tuvaletler, merdiven korkulukları, kapı kolları gibi sıkça dokunulan yerler başta olmak üzere temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin arttırılmasına karar verilmiştir. Camilerde tuvalet, abdesthane ve halıların temizlik sıklığının arttırılmasına, tesbihlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.

Toplu taşıma araçlarının günlük temizliğinin yapılması; AVM, terminal, havaalanı gibi ortak kullanım alanlarında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon sıklıklarının arttırılması talimatlandırılmıştır" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Benli ise Malatya'da şuana kadar kendilerine 13 hastanın virüs şüphesi ile başvurduğunu belirterek, bunlardan 11'inin testlerinin negatif çıktığını 2 hastanın ise sonuçlarının halen laboratuvarda olduğunu söyledi. Bentli ayrıca, maske bulamayan kanser hastalarının da kendilerine müracaat etmeleri durumunda destek vereceklerini açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise alınan tedbirlerin halkta tedirginliği arttırmaması gerektiğini dile getirerek, "Biz bu tedbirleri vatandaşlarımızın virüsten etkilenmemesi adına alıyoruz. Alınan tüm bu tedbirleri halkımız tedirginlik olarak algılamasın" diye konuştu.

Başkan Gürkan ayrıca bazı ürünlerde fırsatçılığa gidilerek artış yaşandığını da belirterek, vatandaşların panik yaparak bu ürünlere yönelmesinin de doğru olmadığını söyledi. Gürkan, Belediye iştirakçilerinden Esenlik Şirketinde temizlik ürünleri noktasında stoklarının yeterli olduğunu ifade etti.

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Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık alanlarda tedbirler arttırılıyor

Kaynak: İHA

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Malatya'de etkinlikler iptal edildi, kalabalık alanlarda tedbirler arttırılıyor

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