Malatya Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi karantina altına alındı
Malatya Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi karantina altına alındı.
03.04.2020 09:19 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:21
Malatya Darende ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi karantina altına alındı
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Kaynak: DHA