Malatya'dan Zeytin Dalı Harekâtına Işıklı Destek

Malatya'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan öğrenciler, Suriye'nin Afrin kentine yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için oda ışıklarıyla "Afrin" yazdı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından Türkiye geneli yapılan desteğe Malatya'daki üniversite öğrencileri de katıldı.

İnönü Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler saatler 21.00'i gösterdiğinde KYK yurtlarında kaldıkları odaların ışığıyla Afrin kareogrofisi yaptı.

Malatya genelinde yer alan tüm KYK yurtlarında eş zamanlı yapılan ışıklı destek sırasında öğrenciler İstiklal Marşı okudu ve Zeytin Dalı Harekatına destek sloganları attı. - MALATYA