Malatya'dan kısa kısa
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Malatya'dan kısa kısa

Malatya'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde bulunan Orduzu Pınarbaşı'nda yapılan genel revizyon çalışmalarını inceledi.

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Turgut Özal Tabiat Parkı içerisinde bulunan Orduzu Pınarbaşı'nda yapılan genel revizyon çalışmalarını inceledi.

Fendoğlu'nun iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretinde milletvekili Fendoğlu'na Park ve Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Düzenleme çalışmalarında görev alan belediye personeliyle sohbet eden Fendoğlu, incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, kentte Turgut Özal, İnderesi ve Horata tabiat parklarının yer aldığını ve yeşil alanın önemli olduğunu ifade etti.

Mehmet Fendoğlu, Kernek Parkı'nın da Büyükşehir Belediyesi tarafından eski haline getirilmesi yönünde çalışmalar yürütüldüğünü ve vatandaşlardan takdir gördüğünü belirtti.

Samanlıoğlu ise tabiat parkında özellikle su kaynağının çıktığı bölge ve çevresinde genel bir revizyon yaptıklarını vurgulayarak, "İnşallah bayramdan sonra halkımızı burada istirahat etmeye bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Güder, kadın ambulans şoförleri ile taksicileri ziyaret etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Karayolu Trafik Haftası kapsamında kadın ambulans şoförleri ve 2 taksi şoförünü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik düzeninin ve güvenliğinin sağlanması için şoförlere ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Güder, acil sağlık hizmetlerinin önemini vurgulayarak ve kadınların çalıştıkları her alana önemli değerler kattığını belirterek, "Emniyet kemeri hayat kurtarır. Önümüzdeki günlerde Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. Ama maalesef pandemiden dolayı evimizde bayramı kutlayacağız. İleriki günlerin daha iyi olması için devletimizin aldığı tedbirler bunlar. Bu tedbirlere de uyduğumuz takdirde inşallah umut ediyoruz ki kısa sürede bu salgın sürecini atlatırız." ifadelerini kullandı.

İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Ebru Kahtalıoğlu da acil durumlarda ambulanslara kontrollü bir şekilde yol verilmesini istediklerini belirtti.

Hekimhan'da vektörle mücadele

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol ve İlaçlama Şube Müdürlüğü, Hekimhan ilçesinde vektörle mücadele çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, özellikle haşerelerin üreme alanı olan fosseptikler, bataklıklar, kanallar, mazgallar ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam etti.

Okullar, toplu ulaşım araçları, kamu hizmet binalarında da virüs ve bakterilerin yayılımını engellemek amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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