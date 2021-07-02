Malatya'dan il dışına koli koli hediyelik kayısı

Malatya'dan il dışına koli koli hediyelik kayısı Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan ve 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya'da hasadına başlanan yaş kayısılar koli koli hediyelik olarak il dışına gönderiliyor.

Malatya'dan il dışına koli koli hediyelik kayısı

MALATYA - Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan ve 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya'da hasadına başlanan yaş kayısılar koli koli hediyelik olarak il dışına gönderiliyor.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında il dışı satım, yeni hasat sezonuyla birlikte başladı. Malatyalı vatandaşlar ise koli koli taze kayısı hediyelik olarak gönderiyor.

"81 il'e Kayısı gönderiyoruz sosyal medya hesaplarından teşekkür ediyorlar"

İş İnsanı ve Malatyalı Esnaf Hamit Polat, vatandaşların talepleriyle hediyelik kayısıları adreslere gönderdiklerini belirterek, "Malatya'nın sembolü olan Kayısımız gönderiyoruz. Yaz mevsimde yaş kayısı gönderiyoruz. Kış mevsiminde ise kuru kayısı gönderiyoruz. Hem burada farkındalık oluşturmak istiyoruz ve hem kazanıyoruz, hem kayısımızı tanıtıyoruz" dedi.

Yaş hediyelik kayısıları koli koli verilen adrese kargo ile gönderdiklerini söyleyen Polat, "Hediyelik Kayısı gönderdiklerimiz, sosyal medya hesaplarından teşekkür ediyorlar. Kayısının reklamı yapıyoruz ve herkes kayısımızı tadıyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyorlar. Kayısının tanıtımı oluyor. Dolayısıyla tüketimi artıyor. Ekonomiye katkı oluyor" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Dönmez