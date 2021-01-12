Malatya'dan Bayır-Bucak Türkmenlerine ilaç ve mama yardımı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Alperen Ocaklarının Türkiye genelinde başlattığı Bayır-Bucak Türkmenlerine yardım kampanyasına 120 bin lira değerinde ilaç ve mama desteğinde bulundu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Alperen Ocaklarının Türkiye genelinde başlattığı Bayır-Bucak Türkmenlerine yardım kampanyasına 120 bin lira değerinde ilaç ve mama desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu, Alperen Ocakları aracılığıyla 120 bin liralık ilaç yardımını Bayır Bucak Türkmenlerine ileteceklerini belirterek, "Nisan 2019'dan bugüne kadar yaklaşık 6,5 milyon liralık ilaç yardımında bulunduk ve bunlar tamamen hemşehrilerimizin katkılarıyla oluyor." ifadelerini kullandı.

Alperen Ocakları Malatya İl Başkanı Yalçın Arıcak ise kampanyaya destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür ederek, Suriye'deki Türkmenlerin sıkıntılarını bir nebze gidermek amacıyla çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş