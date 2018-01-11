Malatya'dan Bahçeli'ye Tam Destek

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye tam destek olduklarını açıkladı. Avşar, 'Son günlerde liderimiz Devlet Bahçeli'ye yapılan saldırıları kınıyoruz. Teşkilat olarak Malatya'da bu tür saldırılara müsaade etmeyeceğiz' dedi.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar bir yazılı açıklama yaparak, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Avşar, açıklamasında MHP'nin sorun üreten değil, sorunu tespit eden bir parti olduğunu belirtti. Avşar açıklamasında şunları belirtti:

"Çözümsüzlük girdabına kapılmayıp çözüm üreten. Halkla birlikte halk için çalışan, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilen. Halkın sesi Hakk'ın sesidir diyen, koltuk endişesi taşımayan nitelikli kadroya sahip, güzel ahlakı şiar edinmiş örnek şahsiyetlerle bezenmiş, ümitsizliğin girdabına kapılan değil ümit saçan, merkez ve teşkilatları ayıran değil, teşkilatları merkezde birliğe dönüştüren. İsminde geçen 'hareket'in hakkını veren, millete rağmen değil milletle birlikte hareket eden, ne mağdur olan ne de mağdur eden, mağdurun yanında olan, kandıranlardan ve kandırılanlardan olmayan. Ne korkak ne de zalim, her konuda cesur olan, merkezi belli olmayanlar tarafından yönetilen değil yöneten, kirli işler için kirli ortaklıklar kurmayan. Devletin kurumlarıyla kavga eden değil bütünleşen, sivil toplum örgütleriyle irtibatlı, Türk ve İslam dünyasına duyarlı, dine sırtını dönmeyen ama dini siyasete alet etmeyen ve din istismarına da müsaade etmeyen. Sözü ve özü bir, Adaleti şiar edinmiş, içeriye yönelik kavganın kahraman üretmeyeceğini bilen, köküyle maziye, dallarıyla geleceğe uzanan bir sevdalılar hareketidir"

Davalarının sonsuza kadar devam edeceğini belirten Avşar, "Asla kandırmayan ve kandırılmayan bir liderimiz var, hem geçmişte hem de günümüzde davası için her şeyini feda etmiş ve feda etmeye hazır ülküdaşlarımız var" ifadelerini kullandı. - MALATYA