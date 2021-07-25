Malatya'dan Avrupa'ya organik kayısı ihracatı
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Malatya'dan Avrupa'ya organik kayısı ihracatı

Malatya'dan Avrupa'ya organik kayısı ihracatı
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Ekonomi

Malatya'da 44 bin dönüm arazide üretilen 6 bin ton civarındaki organik kayısının büyük bölümü Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Malatya'da 44 bin dönüm arazide üretilen 6 bin ton civarındaki organik kayısının büyük bölümü Avrupa'ya ihraç ediliyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine, Malatya'da her yıl organik tarım yapan üretici sayısının arttığını söyledi.

Kentte 44 bin dönüm arazide organik tarım yapıldığını ifade eden Solmaz, yılda 6 bin ton civarında üretim yapıldığını anlattı.

Solmaz, organik tarımda normal tarıma göre üretimin düşük, maliyetin yüksek olduğunu aktardı.

"Organik kayısının kilogramı 40-42 lira"

Organik üretilen kayısıların diğer kayısılara göre daha yüksek rakamdan alıcı bulduğunu vurgulayan Solmaz, şöyle konuştu:

"Avrupa ülkelerinin organik kayısıya olan ilgisi ve talebi nedeniyle ilk yıllarda birkaç kişi olan organik kayısı üreticisi şu anda 800'ü aştı. Organik kayısının neredeyse tamamı Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Devletimizin eliyle bunu paketleyip hijyenik bir şekilde Avrupa'ya sunarsak fiyatlar daha da yükselir, çiftçilerimiz bundan daha fazla faydalanır. Organik kayısının piyasadaki en yakın rakibi gün kurusu denen ve doğal olarak güneşte kurutulan kayısı. Bu kayısı 30 liradan alıcı buluyor, organik kayısının kilogramı ise şu anda 40-42 lira."

"Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 80-90'ı Avrupa ülkelerine gidiyor"

Üretici Haydar Cengiz, yaklaşık 15 senedir organik tarım yaptığını, ağırlıklı olarak hayvan gübresi kullandıklarını belirtti.

Cengiz, "Bahçede gezdiğiniz zaman, bir dost bir akraba geldiği zaman gönül rahatlığı ile ürününüzü ikram ediyorsunuz, yiyorsunuz. Bir sıkıntınız, korkunuz olmuyor. Onun için organik tarımı herkese tavsiye ederim." dedi.

400 kök kayısıdan bu yıl 3 ton verim beklediğini ifade eden Cengiz, "Ürünlerimizin yaklaşık yüzde 80-90'ı Avrupa ülkelerine gidiyor. Arap ülkelerine de gidiyor" diye konuştu.

Malatya'dan Avrupa'ya organik kayısı ihracatı
Malatya'dan Avrupa'ya organik kayısı ihracatı
Malatya'dan Avrupa'ya organik kayısı ihracatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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