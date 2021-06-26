Malatya'dan 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'dan 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı

Malatya'dan 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Ekonomi

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan ve 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya'da hasadına başlanan yaş kayısılar da 50 ülkede ağızları tatlandırıyor.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan ve 100'ün üzerinde ülkeye kuru kayısı ihraç edilen Malatya'da hasadına başlanan yaş kayısılar da 50 ülkede ağızları tatlandırıyor.

Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret tescilli Malatya kayısısında dış satım, yeni hasat sezonuyla birlikte başladı.

Mevsimlik işçiler tarafından tek tek dalından koparılan kayısılar, sanayi bölgesindeki entegre tesislere götürülerek burada boylama ve seçme işleminden geçmesinin ardından paketlenerek soğuk hava depolarında muhafaza ediliyor. Daha sonra ürünler termokinli araçlarla yurt dışına gönderiliyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, hasadı yapılan kayısıların ihraç edilmek üzere seri şekilde entegre tesislerde paketlenmeye başlandığını söyledi.

Malatya Ovası'nda ilk hasatta elde edilen kayısıların yurt dışındaki tüketicilerle buluşması adına hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Özcan, şunları kaydetti:

"Hasat edilen ürünleri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar ihracata hazırlıyor. Ambalajlanan, paketlenen kayısılar soğuk hava depolarına alınıyor, daha sonra da termokinli araçlarla yurt dışına ulaştırılıyor. İlk parti ürün 21 Haziran gibi Almanya'ya gönderilmek üzere yola çıktı. Bu yıl 20 bin ton yaş kayısı ihracatı hedefimiz var. En büyük dezavantajımız ürünün dalda kalma süresinin kısıtlı olması. Yaş kayısı ihracatında çıtayı çok yükseltemememizin sebebi ürün çok hassas, çok kibar ve dalda kalma süresi az."

Çok sayıda ülkeye yaş kayısı satımı yapıldığını bildiren Özcan, "Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa Birliği ülkelerine yaş kayısı ihracatımız devam ediyor. En önemli alıcıların başında Avrupa ülkeleri ve Almanya geliyor. Kargo uçaklarıyla Uzak Doğu ülkelerinin bir çoğuna yaş kayısı gönderiyoruz." diye konuştu.

Yaş kayısıda ihracat fiyatı 2 avroyu buluyor

Özcan, geçen sezon yaklaşık 15 bin ton yaş kayısı ihracatı gerçekleştirildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Şu an yaklaşık 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. Kuru kayısı ihracatındaki başarıyı yaş kayısıda da devam ettiriyoruz. Geçen yıl ortalama 1,5 avro (kilogram) olan ihracat rakamlarımız bu yıl 2 avroya kadar çıkıyor. Yaş kayısının tonunu 1800-2000 avro arasında ihraç ediyoruz. Talep konusunda sıkıntı yok. Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'da yaş kayısıya önemli bir talep var. Dünyada yaş kayısı üretim rekoltesinde gerileme olduğu için üretimde geride kalan ülkelere giden işler de bize gelmeye başlıyor. Zaman darlığı, ürünün hassas olması, dalda kalma süresinin az olmasından dolayı yetiştiremiyoruz. "

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Güne düşüşle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 8,69'dan işlem görüyor
AB'den Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı
AB'den Belarus ekonomisine yönelik yeni yaptırım kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Kaan Yıldırım Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mert Müldür Emre Kocadağ Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'dan 50 ülkeye yaş kayısı ihracatı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 11:56:47. #1.15#

title