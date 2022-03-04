Malatya'dan 44 öğrenci Çanakkale'ye kampa gönderildi

ÇANAKKALE (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 44 öğrenci Çanakkale Eceabat Milli Mücadele Gençlik Kampı'na katılmak üzere Çanakkale'ye uğurlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi semt konaklarında eğitim gören 44 öğrenci, 4-7 Mart'da gerçekleştirilecek Çanakkale Eceabat Milli Mücadele Gençlik Kampı'na gönderilmesiyle ilgili belediye binası önünde program düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrencilerin 1915 yılında Çanakkale'de destan yazıldığını belirtti.

Gençlik Spor Bakanlığı, yerelde Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte geziyi tertiplediklerini aktaran Gürkan, şöyle devam etti:

"Bizim Anadolu'nun her karış toprağında şehit ve şüheda kanı var. Çanakkale gezisinde öğrencilerimizde manevi esintileri hissedecek. Aynı zamanda şehitlerimizin seslerini, manevi hazla nasıl şehadete gittiklerini hissedecekler. O dönemde komutan olan daha sonra Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün askerlere 'ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum' dediği Conk Bayırına öğrencilerimiz gidecek."

???????Öğrencilerin Şehitler Abidesi, Alçıtepe Hastane Müzesi, Şahindere Şehitliği, Mecidiye Tabyaları, Seyit Onbaşı Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliğini de ziyaret edeceklerini bildiren Gürkan, 57. Piyade Alayı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün alayı olduğunu aktardı.