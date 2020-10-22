Malatya'dan 15 proje TÜBİTAK yarışmasında derece yaptı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya'dan 15 proje derece yaptı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda Malatya'dan 15 proje derece yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK BİDEB tarafından ortaokul öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, tarih, teknolojik tasarım, Türkçe ile yazılım alanlarında bilimsel çalışmalarının gelişimine katkı sağlamak amacıyla 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması yapılıyor.

Yarışmaya, Malatya bölgesinde, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli olmak üzere 8 ilden toplam 955 proje başvurusu yapıldı.

TÜBİTAK 14. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması bölge sergisine davet edilen projeler, Bölge Değerlendirme Kurulu tarafından belirlendi. Değerlendirmeler sonucunda toplam 100 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl bölge sergisi yapılmadı. Bölge değerlendirmeleri 13-14-15 Ekim tarihlerinde çevrimiçi yapıldı.

Malatya'dan 294 proje başvurusunun yapıldığı yarışmada, 40 proje bölge değerlendirmesine katılma başarısını gösterdi. Bunlardan 6 birincilik, 4 ikincilik ve 5 üçüncülük olmak üzere toplam 15 proje derece yaptı.

Bölge değerlendirmesinde birinci olan 6 proje, Türkiye finaline katılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş