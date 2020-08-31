Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı
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Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı

Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatıMALATYA'da sonlanan ihracat sezonunda 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi.

31.08.2020 09:29 | Son Güncelleme: 31.08.2020 11:04

Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı

MALATYA'da sonlanan ihracat sezonunda 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,hedeflerinin bu yıl 100 bin ton ihracatı koruyup, 100 bin ton ihracatın karşılığında da ülkeye 500 milyon dolar gelir getirmek olduğunu söyledi.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı, Malatya'da hasat dönemi sona erdi. Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olarak, kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 85 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği kentte bu yıl 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi.

'DÜNYA KURU KAYISI TÜKETİMİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 80'İNİ MALATYA'DAN'

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünya kuru kayısı başkentinin Malatya olduğunu kaydederek, ihracat yapılan ülkeler ve ürün miktarı hakkında bilgi verdi. Dünya kuru kayısı tüketiminin yaklaşık yüzde 80'inin Malatya'dan, dünyanın değişik ülkelerine ihraç edildiğini kaydeden Özcan şunları söyledi:

"Son yıla baktığımız zaman yaklaşık 100 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu 100 bin ton ihracatımızın en büyük alıcılarından özellikle Avrupa ülkeleri ve bunla beraber en önemli alıcılarımızdan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Her yıl farklılık göstermesine rağmen ortalama yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2019 yılına baktığımız zaman ortalama 13 bin ton ihracat gerçekleştirmişiz. 2020 yılında hedef yine Amerika'daki pazarı koruyup 13 bin ton ihracat gerçekleştirmek. Bunun hemen arkasından da en önemli alıcılarımız başında Avrupa ülkelerinden Fransa gelmekte. Fransa'ya yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Fransa'nın hemen ardından Almanya takip ediyoruz, Almanya'yı İtalya takip ediyor. Bundan sonraki en önemli alıcılarımızdan bir tanesi de Rusya geliyor. Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Buraya da yaklaşık 5 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 2-3 yıla baktığımız zaman ise bu portföyüne en güçlü eklemiş olduğumuz ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'ya da yaklaşık 4 bin 500 ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Brezilya'nın hemen arkasından da son zamanlarda özellikle bizim için en kıymetli ve en önemli olan pazarların başında gelen Uzakdoğu pazarları. Uzakdoğu'da da Çin ile ciddi anlamda çok yakın temasla çok önemli bir ihracat rakamı ortaya çıkıyor. 2019 yılında Çin'e 3 bin 200 ton ihracat gerçekleştirmiştik. 2020 yılının hemen başında Kovid-19 pandemisinden sonra Çin'de bir yavaşlama oldu ama şimdi Çin'deki pazarda da yerimizi korumaya ve ihracatımızı arttırmak için yoğun mücadele ediyoruz."

AKSAYAN FATURALAR BİZİ ETKİLEDİ

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, pandemi nedeniyle ödemelerde aksamalar yaşanmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Özcan, "2020 yılında en çok ihtiyacımız olan fakat pandemiden dolayı da aksayan fuarlar bizi biraz etkiledi. Bu fuarlar da alıcılarla, ithalatçılarla buluşma ve onlarla ticaret anlaşmaları yapacağımız alanlarda daralmalar söz konusu ama bu yıl yine inşallah hem mahsul biliyorsunuz kısmen bu yıl rekoltemiz düşük. 100 bin ton ihracatı koruyup 100 bin ton ihracatın karşılığında da ülkemize 500 milyon dolar gelir getirmeyi amaçlıyoruz. Bizim şu anda yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı

Kaynak: DHA

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