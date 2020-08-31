Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı MALATYA'da sonlanan ihracat sezonunda 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi.

MALATYA'da sonlanan ihracat sezonunda 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hedeflerinin bu yıl 100 bin ton ihracatı koruyup, 100 bin ton ihracatın karşılığında da ülkeye 500 milyon dolar gelir getirmek olduğunu söyledi.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, hasat dönemi sona erdi. Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olarak, kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 85 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği kentte bu yıl 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi.

'YÜZDE 80'İ MALATYA'DAN'Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünya kuru kayısı başkentinin Malatya olduğunu kaydederek, ihracat yapılan ülkeler ve ürün miktarı hakkında bilgi verdi. Dünya kuru kayısı tüketiminin yaklaşık yüzde 80'inin Malatya'dan dünyanın değişik ülkelerine ihraç edildiğini kaydeden Özcan, şunları söyledi:

"Son yıla baktığımız zaman yaklaşık 100 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu 100 bin ton ihracatımızın en büyük alıcılarından özellikle Avrupa ülkeleri ve bununla beraber en önemli alıcılarımızdan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Her yıl farklılık göstermesine rağmen ortalama yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2019 yılına baktığımız zaman ortalama 13 bin ton ihracat gerçekleştirmişiz. 2020 yılında hedef yine Amerika'daki pazarı koruyup 13 bin ton ihracat gerçekleştirmek. Bunun hemen arkasından da en önemli alıcılarımız başında Avrupa ülkelerinden Fransa gelmekte. Fransa'ya yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Fransa'nın hemen ardından Almanya takip ediyoruz, Almanya'yı İtalya takip ediyor. Bundan sonraki en önemli alıcılarımızdan bir tanesi de Rusya geliyor. Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Buraya da yaklaşık 5 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 2-3 yıla baktığımız zaman ise bu portföyüne en güçlü eklemiş olduğumuz ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'ya da yaklaşık 4 bin 500 ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Brezilya'nın hemen arkasından da son zamanlarda özellikle bizim için en kıymetli ve en önemli olan pazarların başında gelen Uzakdoğu pazarları. Uzakdoğu'da da Çin ile ciddi anlamda çok yakın temasla çok önemli bir ihracat rakamı ortaya çıkıyor. 2019 yılında Çin'e 3 bin 200 ton ihracat gerçekleştirmiştik. 2020 yılının hemen başında Kovid-19 pandemisinden sonra Çin'de bir yavaşlama oldu ama şimdi Çin'deki pazarda da yerimizi korumaya ve ihracatımızı artırmak için yoğun mücadele ediyoruz."

Kaynak: DHA