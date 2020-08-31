Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı

MALATYA'da sonlanan ihracat sezonunda 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi.

Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı
31.08.2020 08:20 | Son Güncelleme: 31.08.2020 08:24

MALATYA'da sonlanan ihracat sezonunda 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi. Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, hedeflerinin bu yıl 100 bin ton ihracatı koruyup, 100 bin ton ihracatın karşılığında da ülkeye 500 milyon dolar gelir getirmek olduğunu söyledi.

Dünyadaki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 9 milyonunun yetiştiği ve dünya kuru kayısı ihracatının yüzde 85'inin karşılandığı Malatya'da, hasat dönemi sona erdi. Antep baklavası ve Aydın incirinden sonra AB tarafından coğrafi işaret tescili alan üçüncü ürün olan Malatya kayısısı yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı olarak, kentin ekonomisine katkı sağlıyor. Yıllık ortalama 85 bin ton kuru kayısı ihracatının gerçekleştiği kentte bu yıl 115 ülkeye 96 bin 400 ton kuru kayısı ihraç edildi.

'YÜZDE 80'İ MALATYA'DAN'Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, dünya kuru kayısı başkentinin Malatya olduğunu kaydederek, ihracat yapılan ülkeler ve ürün miktarı hakkında bilgi verdi. Dünya kuru kayısı tüketiminin yaklaşık yüzde 80'inin Malatya'dan dünyanın değişik ülkelerine ihraç edildiğini kaydeden Özcan, şunları söyledi:

"Son yıla baktığımız zaman yaklaşık 100 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu 100 bin ton ihracatımızın en büyük alıcılarından özellikle Avrupa ülkeleri ve bununla beraber en önemli alıcılarımızdan bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri. Her yıl farklılık göstermesine rağmen ortalama yaklaşık 115 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. 2019 yılına baktığımız zaman ortalama 13 bin ton ihracat gerçekleştirmişiz. 2020 yılında hedef yine Amerika'daki pazarı koruyup 13 bin ton ihracat gerçekleştirmek. Bunun hemen arkasından da en önemli alıcılarımız başında Avrupa ülkelerinden Fransa gelmekte. Fransa'ya yaklaşık 7 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Fransa'nın hemen ardından Almanya takip ediyoruz, Almanya'yı İtalya takip ediyor. Bundan sonraki en önemli alıcılarımızdan bir tanesi de Rusya geliyor. Rusya bizim için çok önemli bir pazar. Buraya da yaklaşık 5 bin ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 2-3 yıla baktığımız zaman ise bu portföyüne en güçlü eklemiş olduğumuz ülkelerin başında Brezilya geliyor. Brezilya'ya da yaklaşık 4 bin 500 ton ihracat gerçekleştiriyoruz. Brezilya'nın hemen arkasından da son zamanlarda özellikle bizim için en kıymetli ve en önemli olan pazarların başında gelen Uzakdoğu pazarları. Uzakdoğu'da da Çin ile ciddi anlamda çok yakın temasla çok önemli bir ihracat rakamı ortaya çıkıyor. 2019 yılında Çin'e 3 bin 200 ton ihracat gerçekleştirmiştik. 2020 yılının hemen başında Kovid-19 pandemisinden sonra Çin'de bir yavaşlama oldu ama şimdi Çin'deki pazarda da yerimizi korumaya ve ihracatımızı artırmak için yoğun mücadele ediyoruz."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi Magazin
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı Güncel
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı Spor
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur Güncel
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da,...
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı Spor
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı Magazin
MasterChef Türkiye'ye veda isim belli oldu! Yarışmacılar gözyaşlarına hakim olamadı
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Tartışan baba ve oğlu yarım saat arayla intihar etti
Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu
Fatih sondaj gemisi gaz bulduğunda söylenen şifre Bakan Yardımcısı'nın 4 aylık bebeğinin ismi oldu
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Yunanistan, Türkiye'ye karşı silahlanma çılgınlığına başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
3 yaşındaki çocuk, uçurtmanın boynuna dolanmasıyla metrelerce havaya yükseldi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
Mersinli çiftçi, '2020 yılı ters gitti' diyerek, 'ters ev' inşa etti
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
2 kişinin olay yerinde, bir kişinin de ambulansta öldürüldüğü saldırıda 6 şüpheli tutuklandı
'Memleket Hareketi' başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
"Memleket Hareketi" başlatan Muharrem İnce'nin otobüsü ortaya çıktı! Herkes CHP detayına takıldı
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
Asker eğlencesi yapanların üzerine açılan ateşte 11 kişi yaralandı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Amca çocukları arasında çıkan kavgada silahlar çekildi: 2 ölü, 4 yaralı
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
Dost sohbeti kanlı bitti! Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
Dost sohbeti kanlı bitti! Arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybetti
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a 'Meis Adası'na askeri sevkiyat' tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan'a "Meis Adası'na askeri sevkiyat" tepkisi: Böyle bir provokasyona asla müsaade etmeyeceğiz
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Konya'da facianın eşiğinden dönüldü: Yol ortasında oluşan obruk görenleri korkutuyor
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Fatih Dönmez Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sibel Can Hakan Ural Deniz Akkaya Rasim Öztekin
Spor Caner Erkin Sinan Gümüş Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Türk Kavga Yunanistan
Şu an buradasınız: Malatya'dan 115 ülkeye kuru kayısı ihracatı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 08:24:37. #1.14#
title