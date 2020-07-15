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Malatya'dan 113,3 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı

Malatya'dan bu yılın ilk yarısında 42 bin 670 ton kuru kayısı ihraç edilerek 113 milyon 317 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

Malatya'dan 113,3 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı
15.07.2020 11:49 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:08

Malatya'dan bu yılın ilk yarısında 42 bin 670 ton kuru kayısı ihraç edilerek 113 milyon 317 bin dolar döviz girdisi sağlandı.

AA muhabirinin Malatya Ticaret Borsası verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin "Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nin ardından Avrupa Birliği nezdinde coğrafi işaret alan üçüncü ürünü olan Malatya kayısısında ocak-haziran döneminde 113 milyon 317 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüketicilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlere yöneldiğini, bu nedenle kuru kayısı ihracatının sekteye uğramadığını söyledi.

Haziran ihracatının bir önceki aya göre değer bazında 1500 ton arttığına dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"Bu yıl haziran ayında 5 bin 128 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik, 13 milyon 650 bin dolar gelir elde etmiş olduk. Yılın ilk 6 ayına baktığımıza 42 bin 670 ton kuru kayısı ihracatı yaptık, karşılığında 113 milyon 317 bin dolar gelir elde ettik. Kuru kayısı, Malatya için çok önemli bir gelir kaynağı. Şehrimizin ekonomi lokomotifi, kentte yaklaşık 50 bin ailenin geçim kaynağı. Pandeminin dünyada yaratmış olduğu büyük krize rağmen temel tüketim maddelerinin çok daha ön plana çıktığı bu dönemde kuru meyve grubunda Malatya kayısısı ihracat seyrine devam etti."

"120 ülkeye ihracat planlıyoruz"

Ramazan Özcan, ihracat rakamlarının tüketici için kuru kayısının vazgeçilmez olduğunu gösterdiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz her yıl ortalama 100 bin ton ihracat gerçekleştirilen bir ürünün serüveninden bahsediyoruz. Yeni hasat dönemimiz başladı. Ağustos ayı itibarıyla yeni ihracat sezonumuz başlayacak. Tüketicinin arzu ettiği kalitede, besin ve vitamin değerlerinin yüksek olduğu bir ürünle onların damak tadına ulaşmayı hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanına yıl bazında 110 ülkeye, bazen 120 ülkeye ulaşıyoruz. Bu yıl 120 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi planlıyoruz."

Kaynak: AA

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