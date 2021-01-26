Son dakika haberleri: Malatya'dan 11 ülkeye 6 bin tonluk balık ihracatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Malatya'dan 11 ülkeye 6 bin tonluk balık ihracatı

26.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:24

Son dakika haber: "Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da geçen yıl Karakaya Baraj Gölü ile bazı bölgelerdeki tesislerde üretilen 6 bin ton balık 11 ülkeye satıldı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da geçen yıl Karakaya Baraj Gölü ile bazı bölgelerdeki tesislerde üretilen 6 bin ton balık 11 ülkeye satıldı.

Deniz seviyesinden 977 metre yüksekteki kentte yetiştirilen alabalık ile somon yurt dışından ilgi görüyor.

Geçen yıl ilk kez üretimine başlanan ve bin ton verim alınan somon balığı Rusya'ya ihraç edilirken, bu balıktan yaklaşık 4 milyon dolarlık gelir elde edildi.

İşlenen 5 bin ton alabalık ise Almanya, Japonya, Danimarka, Polonya, Belçika, Romanya, Hollanda, İsrail, Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan'a satıldı.

Karakaya Baraj Gölü ve bazı bölgelerde kurulan tesislerde 2005'te 286 ton olan balık üretimi 2019 yılında 2 bin 500 tona, geçen yıl ise yaklaşık 6 bin tona ulaştı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentin kafes balıkçılığında "fırsatlar ili" olarak görüldüğünü söyledi.

Kentin akarsu, baraj ve göllerinin kafes balıkçılığı ile havuz balıkçılığı üretimi için elverişli olduğuna işaret eden Macit, şöyle konuştu:

"Yatırım yapacak kişilerin bu alanlardan faydalanmasını istiyoruz. 2020 yılından önce yaklaşık 58 üreticimiz 3 bin ton civarında alabalık üretti. Bakanlığımız bu üreticilere 1 milyon 500 bin lira üretim desteği ödemesi yaptı. 2020 yılı sonu itibarıyla üretici sayımız 62'ye yükseldi, balık üretimimiz ise yaklaşık 6 bin ton oldu. Kurulu tesislerin yıllık 12 bin ton balık üretme kapasitesi var. Mevcut su kaynaklarımızda ise 90 bin ton balık üretebilecek alanımız mevcut."

13 milyon dolar ihracat hedefi

Macit, kafes balıkçılığı yapmak isteyen girişimciler için kentteki üretim sahalarının fırsat olduğunu dile getirerek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun balık yetiştiriciliği için tesis kuracaklara yüzde 50 hibe desteği verdiğine dikkati çekti.

Kentte balık üretiminin artırılmasını ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını önemsediklerine işaret eden Macit, "Malatya'da geçen yıl yaklaşık bin ton somon balığı üretildi, Rusya'da ve Avrupa'da Türk somonu yeniyor. Somondan 4 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu bir denemeydi, önümüzdeki yıllarda somon balığı üretimini 3 bin tonlara çıkarmayı planlıyoruz. 2023 hedefleri kapsamında ilimizden 13 milyon dolarlık balık ihracatı yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Malatya'dan 11 ülkeye 6 bin tonluk balık ihracatı
Son dakika haberleri: Malatya'dan 11 ülkeye 6 bin tonluk balık ihracatı
Son dakika haberleri: Malatya'dan 11 ülkeye 6 bin tonluk balık ihracatı
Son dakika haberleri: Malatya'dan 11 ülkeye 6 bin tonluk balık ihracatı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Engin Altay Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Josef De Souza
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Mesut Özil Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Malatya'dan 11 ülkeye 6 bin tonluk balık ihracatı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 12:24:23. #1.16#
title