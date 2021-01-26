Son dakika haberleri: Malatya'dan 11 ülkeye 6 bin tonluk balık ihracatı

Son dakika haber: "Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da geçen yıl Karakaya Baraj Gölü ile bazı bölgelerdeki tesislerde üretilen 6 bin ton balık 11 ülkeye satıldı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak bilinen Malatya'da geçen yıl Karakaya Baraj Gölü ile bazı bölgelerdeki tesislerde üretilen 6 bin ton balık 11 ülkeye satıldı.

Deniz seviyesinden 977 metre yüksekteki kentte yetiştirilen alabalık ile somon yurt dışından ilgi görüyor.

Geçen yıl ilk kez üretimine başlanan ve bin ton verim alınan somon balığı Rusya'ya ihraç edilirken, bu balıktan yaklaşık 4 milyon dolarlık gelir elde edildi.

İşlenen 5 bin ton alabalık ise Almanya, Japonya, Danimarka, Polonya, Belçika, Romanya, Hollanda, İsrail, Gürcistan, Rusya ve Azerbaycan'a satıldı.

Karakaya Baraj Gölü ve bazı bölgelerde kurulan tesislerde 2005'te 286 ton olan balık üretimi 2019 yılında 2 bin 500 tona, geçen yıl ise yaklaşık 6 bin tona ulaştı.

Malatya Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, AA muhabirine, kentin kafes balıkçılığında "fırsatlar ili" olarak görüldüğünü söyledi.

Kentin akarsu, baraj ve göllerinin kafes balıkçılığı ile havuz balıkçılığı üretimi için elverişli olduğuna işaret eden Macit, şöyle konuştu:

"Yatırım yapacak kişilerin bu alanlardan faydalanmasını istiyoruz. 2020 yılından önce yaklaşık 58 üreticimiz 3 bin ton civarında alabalık üretti. Bakanlığımız bu üreticilere 1 milyon 500 bin lira üretim desteği ödemesi yaptı. 2020 yılı sonu itibarıyla üretici sayımız 62'ye yükseldi, balık üretimimiz ise yaklaşık 6 bin ton oldu. Kurulu tesislerin yıllık 12 bin ton balık üretme kapasitesi var. Mevcut su kaynaklarımızda ise 90 bin ton balık üretebilecek alanımız mevcut."

13 milyon dolar ihracat hedefi

Macit, kafes balıkçılığı yapmak isteyen girişimciler için kentteki üretim sahalarının fırsat olduğunu dile getirerek, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun balık yetiştiriciliği için tesis kuracaklara yüzde 50 hibe desteği verdiğine dikkati çekti.

Kentte balık üretiminin artırılmasını ve su kaynaklarının verimli kullanılmasını önemsediklerine işaret eden Macit, "Malatya'da geçen yıl yaklaşık bin ton somon balığı üretildi, Rusya'da ve Avrupa'da Türk somonu yeniyor. Somondan 4 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu bir denemeydi, önümüzdeki yıllarda somon balığı üretimini 3 bin tonlara çıkarmayı planlıyoruz. 2023 hedefleri kapsamında ilimizden 13 milyon dolarlık balık ihracatı yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş