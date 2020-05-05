Malatya'dan 1 ay sonra ilk kez minibüs seferi yapıldı

Malatya'dan 1 ay sonra ilk kez minibüs seferi yapıldı Malatya'dan komşu illere minibüs seferleri başladı Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce giriş çıkışların kapatıldığı büyükşehirler arasında yer alan Malatya'da, dün yayımlanan genelge ile bu kısıtlama sona erdi.

Malatya'dan 1 ay sonra ilk kez minibüs seferi yapıldı

Malatya'dan komşu illere minibüs seferleri başladı

MALATYA - Korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce giriş çıkışların kapatıldığı büyükşehirler arasında yer alan Malatya'da, dün yayımlanan genelge ile bu kısıtlama sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Malatya'dan çevre illere yeniden minibüs seferleri de başladı.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 4 Nisan itibariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta giriş çıkışlar kısıtlanmış ve seyahat izni belgesi olmayanların şehirlere girişlerine izin verilmemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme sürecinin ilk etabında 7 büyükşehir ile birlikte Malatya'da da şehre giriş çıkış kısıtlaması sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Malatya'dan Adıyaman, Elazığ, Sivas başta olmak üzere kısıtlaması bulunmayan illere de minibüs ve otobüs seferleri yeniden başladı. İlçeler Terminalinde kısıtlamanın kalkması ile hareketlilik azda olsa başlarken, Malatya-Adıyaman arasındaki minibüs seferleri bugün itibariyle başladı. Karşılıklı seferlerin yapıldığı seferlerde ücretin ise 30 TL olduğu belirtildi. Firma yetkilileri eski fiyattan taşımacılığa devam ettiklerini belirtirken, seferlerde korona virüse karşı alınan tedbirlerin de devam ettiği ifade etildi.

Malatya'dan bir diğer komşu il olan Elazığ'a seferlerde başlarken, minibüslerde tüm hijyen önlemlerinin alındığı açıklandı. Kısıtlamanın kalkması ile bazı vatandaşların Malatya'dan Elazığ'a gittiği görülürken, virüs ile birlikte yolcu kapasitelerinin ciddi oranda düştüğünü belirten minibüs şoförleri ise 1-2 ay da bu şekilde yolu kapasitesinin düşük edebileceğini dile getirdiler. 20 TL olan Malatya-Elazığ minibüs ücretlerinin değişmediği de belirtilirken, minibüslerin tam kapasite olarak yarından itibaren seferlere de başlanılacağı belirtildi.

Öte yandan Malatya'dan Bingöl, Sivas, Erzurum ve diğer illere de seferlerin talepler olması halinde peyder pey açılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA