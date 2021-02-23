Malatya'daki Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadelerle mağduriyete neden olduğu iddia edilen 10 kişiye dava açıldı
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Malatya'daki Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadelerle mağduriyete neden olduğu iddia edilen 10 kişiye dava açıldı

23.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 15:45
Malatya'daki Zirve Yayınevi soruşturmasında yalan ifadelerle mağduriyete neden olduğu iddia edilen 10 kişiye dava açıldı

Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdiği öne sürülen 10 kişi hakkında dava açıldı.

Malatya'daki Zirve Yayınevi cinayetlerine ilişkin soruşturma sırasında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) çıkarları doğrultusunda yalan ifadeyle bazı kişilerin mağdur olmasına sebebiyet verdiği öne sürülen 10 kişi hakkında dava açıldı.

Malatya'da 18 Nisan 2007'de meydana gelen olayla ilgili geçmişte yargılanan müştekiler emekli Orgeneral Hurşit Tolon, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger ve Haydar Yeşil, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.

Müştekiler verdikleri dilekçede, FETÖ/PDY'nin kendileri hakkında sahte ihbar mektubu yazdırdığını, basında olayı azmettirdiklerine yönelik haberler çıkartıldığını, gizli tanığın beyanıyla iftiraya uğradıklarını ve kendilerine yönelik kumpas kurulduğunu belirtti.

Konuyla ilgili suç duyurularını ve müştekilerin başvurusunu değerlendiren Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, başlattığı soruşturma kapsamında, olay tarihinde örgüt içerisinde yer aldığı belirlenen bazı kişilerin ifadesini aldı.

Soruşturmayı tamamlayan Başsavcılık, örgütün sözde üst düzey yöneticilerinden Hamdullah Bayram Öztürk ve Rıdvan Akovalı ile gizli tanık olarak ifade veren İlker Çınar'ın arasında bulunduğu 10 kişi hakkında "iftira nedeniyle mağdurun gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından dava açtı.

İlker Çınar'ın ayrıca "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçlamasından da cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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