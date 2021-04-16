Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'daki operasyonda 2 bin 856 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

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Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada üç bürokrat daha görevden alındı

Malatya'daki operasyonda 2 bin 856 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 bin 856 uyuşturucu hap ve 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 1 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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