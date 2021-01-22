Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı
22.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:36
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 20 Ocak'taki özel harekat destekli operasyonda gözaltına alınan 14 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine