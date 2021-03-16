Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 385 gram esrar, 670 gram kubar esrar ile 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş