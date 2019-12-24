Malatya'daki trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı
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Malatya'daki trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

24.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:08
Malatya'daki trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı

'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya kara yolu Topraktepe Mahallesi mevkisinde S.D, yönetimindeki 44 AAY 550 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Araç içerisine sıkışan sürücü S.D, ile 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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