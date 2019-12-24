Malatya'daki trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Sivas kara yolu Topraktepe Mahallesi mevkisinde S.D, yönetimindeki 44 AAY 550 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Araç içerisine sıkışan sürücü S.D, ile 3 yolcu itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.