Malatya'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Malatya'da alt geçitte otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
08.09.2020 08:57 | Son Güncelleme: 08.09.2020 09:00
Malatya'da alt geçitte otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
F.K. yönetimindeki 23 ABF 076 plakalı araç Malatya-Elazığ kara yolu Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda refüje çarptı.
Kazada, araçta bulunan sürücü F.D. ile S.D. yaralandı.
Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Kaynak: AA