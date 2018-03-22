Malatya'daki Terör Operasyonu

Malatya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 19 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve Y.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.D. ve C.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.