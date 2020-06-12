Malatya'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
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Malatya'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi

Malatya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinde ağır yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Malatya'daki silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi
12.06.2020 00:38 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:01

Malatya'da 1 kişinin öldüğü 1 kişinde ağır yaralandığı silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada açılan ateş sonucunda Cebrail A. (43) ile Umut S. (31) ağır yaralandı. Yaralılardan Cebrail A. (43) kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, diğer yaralı Umut S. Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince olayın şüphelileri H.T. ile B.T. yakalanarak gözaltına alınırken, hastanede tedavisi süren Umut S.'nin de hayatını kaybettiği öğrenildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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