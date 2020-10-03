Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı

03.10.2020 16:42 | Son Güncelleme: 03.10.2020 16:48

Son dakika haberler... - Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı Malatya'da meydana gelen üç ayrı olayda 3 kişi yaralandı.

- Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı

MALATYA - Malatya'da meydana gelen üç ayrı olayda 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı İlyas Mahallesi Dinç sokak içerisinde bulunan bir işyerinde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı iki kişi arasında tartışma çıktı.

Yaşanan tartışmada A.B. tarafından açılan ateş sonucunda 1 kişi yaralanırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler olayın şüphelisi A.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Battalgazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Şehit Fahri Koçyiğit sokak içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen bıçaklı kavgada ise G.F.'nin bıçak darbelerine maruz kalan S.G. yaralandı.

Sol bacağı ile sağ omuz bölümlerinde darbe alan S.G. Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi G.F. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Yeşilyurt - Gedik Mahallesi Taçyıldız Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelen aile içi kavgada da eşi T.Ö. tarafından yüz kısmında bıçakla yaralanan F.Ö. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken T.Ö. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Her üç olaylada ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor.

Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı
Son dakika haber! Malatya'daki silahlı bıçaklı kavgalarda 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ERYILMAZ

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