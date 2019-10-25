Malatya'daki seçim kavgasına ilişkin dava

25.10.2019 13:02

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında iki kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin 5 tutuklu sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar B.S, K.S, Ö.S, A.S. ve H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık ve maktul avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunma için ek süre talep etmesi üzerine duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile yaşlı çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı.

Kaynak: AA