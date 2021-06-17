Malatya'daki konut dolandırıcılığına 2 tutuklama
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Malatya'daki konut dolandırıcılığına 2 tutuklama

Malatya'daki konut dolandırıcılığına 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9 buçuk milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla suçlanan bir inşaat firmasına yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya'da 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9 buçuk milyon liralık vurgun yaptığı iddiasıyla suçlanan bir inşaat firmasına yapılan operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Malatya'da bir firmadan daire satın alan ancak dairelerini teslim alamayarak dolandırıldıklarını ileri süren çok sayıda kişinin şikayeti üzerine Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında ilgili firmanın satışa sunduğu 75 daireyi birden fazla kişiye satarak 9,5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenirken, aralarında firma sahibi ve yetkililerinin de bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden iki kardeş tutuklanırken, 2 şahsa ise adli kontrol kararı uygulandı.

Konuyla ilgili 3 kişinin ise arandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan tahkikatın sürdüğü belirtildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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