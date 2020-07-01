Malatya'daki Karahan Tüneli tadilat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı Malatya ile Doğu Anadolu'daki 12 ili Kayseri üzerinden batıya bağlayan Karahan Tüneli, D-300 kara yolundaki bakım ve tadilat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Malatya ile Doğu Anadolu'daki 12 ili Kayseri üzerinden batıya bağlayan Karahan Tüneli, D-300 kara yolundaki bakım ve tadilat çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Darende ve Akçadağ ilçeleri arasındaki tünelin doğu çıkışındaki Gürkaynak kavşağında yaşanan çökmeler nedeniyle Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Çalışmalar nedeniyle 1600 metre uzunluğundaki tünel geçici olarak kapatılırken, ulaşım eski yoldan sağlanıyor.

Öte yandan, Akçadağ Kaymakamı Hulusi Teke, tüneldeki çalışmaları yerinde inceledi. Teke, eski yolda oluşacak yoğun araç trafiği için bakım-onarım ve levhalandırma çalışması yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA