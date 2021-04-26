Malatya'daki iki grubun silahlı kavgasına 4 tutuklama
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Malatya'daki iki grubun silahlı kavgasına 4 tutuklama

Malatya'daki iki grubun silahlı kavgasına 4 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da husumetli iki grubun silahlı kavgasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Malatya'da husumetli iki grubun silahlı kavgasında gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nda husumetli iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, kavgada 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye mevcutlu olarak sevk edilen 6 kişiden 4'ünün tutuklandığı 1 kişinin savcılıkca diğer şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - MALATYA

Malatya'daki iki grubun silahlı kavgasına 4 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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