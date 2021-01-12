Malatya'daki ihtiyaç sahibi çocuklara WEFA desteği
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Malatya'daki ihtiyaç sahibi çocuklara WEFA desteği

12.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:43
Malatya'daki ihtiyaç sahibi çocuklara WEFA desteği

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Malatya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere yardım gerçekleştirdi.

Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Malatya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere yardım gerçekleştirdi.

WEFA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Kış Güneşi Hediyeniz Olsun" sloganıyla 2020/21 kışı yardım çalışmalarını gerçekleştiren WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye'nin farklı illerindeki ihtiyaç sahiplerine çeşitli kış yardımı ulaştırıyor. WEFA, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Malatya'daki ihtiyaç sahibi ailelere ve yetimlere kış yardımı gerçekleştirdi.

WEFA Türkiye Yönetim Kurulu üyeleri Metin Çangır ve Aydın Arslan da dağıtımlara katıldı.

Yardım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Arslan, "Malatya'daki yardım çalışmalarımız çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere odun, kömür ve zekat yardımı yaptık. Yetimlere kışlık kıyafet yardımı gerçekleştirdik. Ev ev dolaşarak çocuklarımıza mont, bot, çorap, bere ile okul çantası, maske ve beslenme çantası hediye ettik. Hayırseverlerimize destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kulandı.

Metin Çangır da ihtiyaç sahiplerinin sıcak bir kış geçirmesi için gayret gösterdiklerini belirterek, yardım çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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