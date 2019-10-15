Malatya'daki fuhuş operasyonunda 2 tutuklama

15.10.2019 13:28

MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçerek, operasyon başlattı. İş yerine düzenlenen baskında 'fuhşa teşvik', 'fuhuş için aracılık ve yer temini' suçlarından 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2'si ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA