Malatya'daki Film Festivaline TRT Katkısı

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli'yi ağırlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, TRT'nin 7. Malatya Uluslararası Film Festivaline önemli katkısı olduğunu söyledi.



Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7.'si düzenlenen Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında bu yıl ilk defa, Malatya Film Platformu gerçekleştirilirken, TRT Genel Müdürlüğü de özellikle üretim aşamasındaki senaryoların desteklenmesi noktasında sponsor olarak seçilecek bir senaryoya yapım ödülü verecek.



Bu kapsamda Malatya Uluslararası Film Festivalini takip etmek üzere Malatya'ya gelen TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.



Görüşme sırasında Malatya'da bulunmaktan ve böylesine önemli bir etkinliğe kurum olarak katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını belirten TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, "Bizleri en iyi şekilde ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Burada bulunduğumuz süre içerisinde Malatya'nın değişik yerlerini görme imkanımız olacak. Ama aynı zamanda bizim için önemli olan bir film festivaline destek olabilmek. Çünkü Kültür Bakanlığı her ne kadar bu tür organizasyonların yasal olarak destekçisi olsa da, biz hem yayıncı olmamız hasebiyle, hem de piyasayı biraz daha regüle etme anlamında, destekleme anlamında yayıncı kuruluş olarak elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. İnşallah bu işbirliği uzun süre devam eder. TRT olarak inşallah sinema sektörünün gelişmesine ve yeni yapımcıların, yeni senaristlerin ortaya çıkmasına destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise görüşme sırasında yaptığı konuşmada TRT'nin katkısının önemine değinerek, "TRT Genel Müdür Yardımcımıza festivalimize katkılarından ve bizleri ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Festivalimiz kapsamında çok önemli konukları ağırlıyoruz. Hem sanat dünyasında, hem basın dünyasında, hem de ilgili bakanlığımızın bürokratları bakımından önemli konuklarımızı ağırlıyoruz. Festivalimize ulusal ve uluslararası anlamda sanat ve sinema dünyasından 400 civarında katılım var. Film Festivalimiz Malatya'da bir hafta süren bir etkinlik. Tabi sinema salonlarına baktığımız zaman bu sene rekor düzeyde katılım olduğunu gözlemliyoruz. Birçok filme aşırı yoğunluktan solana giremeyen seyircilerimiz var. Dolayısıyla film festivalinin artık Malatya'da da belli bir kimliğe oturduğunu ve sinema camiasında da bir kabul gördüğünü anlıyoruz. Her geçen yıl daha da kendini geliştirdiğini, çok daha kendisinden söz ettirdiğini görmekten bizler son derece memnunuz" şeklinde konuştu.



Başkan Çakır, TRT'nin festivale olan katkısının kendileri için çok anlamlı olduğunu aktararak, "Dolayısıyla bu destekler film festivalimizin tanınması ve değer bulması anlamında önem taşıyor. Bundan dolayı ben TRT'mize teşekkür ediyorum. Verdikleri destekle bizler de bu anlamda, kültürümüzü çok daha iyi bir şekilde tanıtma fırsatı buluyoruz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, günün anısına TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli' ye kayısı hediye etti.



TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli daha sonra, Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz ay açılan Türkiye'nin en büyük Fotoğraf Müzesi'ni de gezdi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu'nun eşlik ettiği gezi sırasında müze ile ilgili bilgiler verilirken, Tuncay Yürekli herkesin bu müzeyi gezmesi gerektiğini söyledi.



Müzeyi gezdikten sonra kısa bir açıklama yapan Yürekli, "Buraya 7. Malatya Uluslararası Filim Festivali için geldik ama ilgimizi çeken çok daha güzel şeyler var. Fotoğraf Makinesi Müzesi gerçekten çok ilgi çekici. Uzun bir tarihi süreç içerdiğinden herkesin ilgisini çekecek gibi. Ayrıca Malatya Kültür Evi de çok güzel. Herkesin buraya uğramasında fayda var" değerlendirmesinde bulundu. - MALATYA