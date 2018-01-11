Malatya'daki Fetö/pdy Davasında Karar

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 2 sanık, 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuksuz yargılanan Cabbar Diler ve Şahin Akgün hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme başkanı sanıklardan Akgün'ün örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a bin 869 kez erişim sağladığını belirtti.

Daha önceki savunmalarını tekrarlayan sanıklar ise aleyhlerindeki tanık beyanlarını kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı da esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklara "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.