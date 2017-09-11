Malatya'daki Fetö/pdy Davasında Ara Karar Açıklandı

Malatya'da görülen 76 sanıklı FETÖ/PDY davasında mahkeme ara kararları açıkladı. Mahkeme tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.



Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bugünkü celsede mahkeme heyeti akşam 18.30'da ara kararları açıklamak için ara verdi. Yaklaşık 1.5 saat sonrasında toplanan heyet ara kararları açıkladı. Mahkeme Başkanı İzzettin Duman, heyet olarak yeni dosyaya atandıklarını ve toplamda 113 dosyayı incelemeye çalıştıklarını da belirterek önümüzdeki celsede havacıların tanıklarını dinleyeceklerini söyledi.



Duman ayrıca 6 Kasım'da havacıların tanıklarının dinlenmesinden sonra bir sonraki duruşmanın da 10 Kasım'da yapılacağını açıkladı. - MALATYA