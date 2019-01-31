Malatya'daki Fetö/pdy Davası

Malatya'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada haklarında yerel mahkemece verilen karar Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesince bozulan 5 sanıktan 3'ü 10'ar yıl, ikisi ise 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, bozma kararı nedeniyle haklarında "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" ile "silahla terör örgütüne üye olmak" suçlarından yeniden dava açılan tutuklu sanıklar Gökhan Gökbulut, Haşim Oskaloğlu, Turgut Altın, Mustafa Akar ve Hasan Yıldız ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıklara Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin bozma kararını anımsatarak, son sözlerini sordu.

Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıklarını, bazılarının ByLock kullandıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, aralarında örgütün mütevelli heyeti üyelerinin de bulunduğu sanıklardan Turgut Altın, Hasan Yıldız ve Mustafa Akar'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl, Gökhan Gökbulut ve Haşim Oskaloğlu'na ise aynı suçtan 8 yıl 9'ar ay hapis cezası vererek tutukluk hallerinin devamına hükmetti.

Heyet, sanıkların "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan ise beraatine karar verdi.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında "terör örgütüne üye olmak" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılan Turgut Altın, Hasan Yıldız ve Mustafa Akar ile 8 yıl 9'ar ay hapis cezası verilen iş adamları Gökhan Gökbulut ve Haşim Oskaloğlu hakkındaki kararı, yürütülmekte olan başka soruşturmalar nedeniyle bozmuştu.

Kaynak: AA