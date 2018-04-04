Malatya'daki Fetö/pdy Davaları
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan sanıklardan birine 3 yıl 1 ay 15 gün, diğerine ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan sanıklardan birine 3 yıl 1 ay 15 gün, diğerine ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmalarında tutuksuz yargılanan eski polis Yahya Altunateş ve eski öğretmen Ayşe Pınar Üzümcü ayrı ayrı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakim karşısına çıktı.
Sanıklar haklarındaki suçlamaları ve tanık beyanlarını reddederek, beraatlerini talep etti.
Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar hakkındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak, cezalandırılmalarını istedi.
Son sözleri sorulan sanıklar, terör örgütüne üye olmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun örgüte yardım kapsamında kaldığını belirterek, sanıklardan Altunateş'e 3 yıl 1 ay 15 gün, Üzümcü'ye ise 2 yıl 1 ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.