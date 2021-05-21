Akçadağ'daki ev yangını hasara neden oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangını itfaiye söndürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Büyükkoy Mahallesi'nde Yusuf Pekcan'a ait evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü. Yangında evin bitişiğinde bulunan odunluğun da tavanı çöktü.

Yangın nedeniyle evde ve odunlukta hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen