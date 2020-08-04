Malatya'daki depremde bazı evdelerde hasar meydana geldi Malatya'daki depremde bazı evdelerde hasar meydana geldi Bazı evlerde hasar oluştu Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı.

Malatya'daki depremde bazı evdelerde hasar meydana geldi

Bazı evlerde hasar oluştu

MALATYA - Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli yaşanan 5,2 büyüklüğündeki deprem paniğe yol açtı. Depremde kırsal mahallerde bulunan bazı evlerde hasar oluşurken, yetkililer vatandaşları hasarlı evlere girmemeleri konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 12,37'de yerin 8 kilometre derinliğinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem sonrası bölge halkı panik yaşarken, ilk belirlemelere göre ilçeye bağlı Tepehan Mahallesindeki bazı mezralardaki evlerde çatlaklar oluştu.

Depremin hemen ardından bölgeye AFAD, İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edilirken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri de hasarlı evlerde inceleme başlattı.

24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde de büyük hasar gören ilçede geçtiğimiz aylarda yaşanan artçılarda da birçok evde hasar meydana gelmişti.

En fazla hasarın olduğu Tepehan Mahallesi Aşağı Kılyan mezrasına gelerek hasarlı evlerde inceleme yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Cemal Nogay, depremin hemen ardından tüm ekiplerin sahada olduğunu ve hasar tespitine başladığını söyledi.

Şuana kadar ciddi bir hasarın kendilerine gelmediğini belirten Nogay, bazı evlerde hasar olduğunu bazı evlerde de daha önceki depremlerde oluşan çatlakların derinleştiğini ifade etti. Vatandaşın mağdur olmaması için tüm önlemlerin alındığını dile getiren Nogay, evleri hasarlı olan vatandaşların riskli binalara girmemelerini istedi.

Kaynak: İHA