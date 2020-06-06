Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde AFAD'a göre 5.0, Kandilliye göre ise 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Çayköy Mahallesi'nde birçok evde derin çatlaklar oluştu.

Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu
06.06.2020 01:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 01:11

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde AFAD'a göre 5.0, Kandilliye göre ise 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Çayköy Mahallesi'nde birçok evde derin çatlaklar oluştu. Sarsıntıyla evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyledi.

Pütürge merkezli deprem Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman Tunceli ve Bingöl'de de hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesindeki bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi. Malatya Valiliği'nden depremle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "05 Haziran 2020 günü saat 21.06 sıralarında ilimiz Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremde; Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur, Pütürge İlçesi; Gözlüce Mahallesinde 10 evde, Aslankent Mahallesi'nde 1 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Taştepe Mahallesi'nde 1 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Örencik Mahallesinde 1 ev olmak üzere toplam 2 ilçe 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup, herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, Jandarma Devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.Çayköy Mahallesi'nde yaşayanlar depremde korku dolu anlar yaşadıklarını, depremle birlikte evlerinde derin çatlaklar olduğunu, sarsıntıyla hemen dışarıya kaçtıklarını söyledi. Çayköy Mahallesi Muhtarı Aziz Murat, deprem anını anlatarak, "24 Ocak'taki Sivrice depreminden daha şiddetli bir sarsındı yaşandı. Hemen dışarı kaçtık. Daha sonra köyde incelemelerde bulunduk. Bazı evlerde çatlaklar oluştu ancak Allah'a şükür can kaybımız yok" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi Haber
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı Haber
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen 'açık alanlarda maske kullanılsın' önerisi Haber
Eleştirilerin odağındaki DSÖ'den geç gelen "açık alanlarda maske kullanılsın" önerisi
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü Haber
Son Dakika: Malatya'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 20 ev ağır hasar gördü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Kavgayı ayırmak isteyen kadın, başından vurularak öldürüldü
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Rusya'dan, 8 savaş uçağı gönderdiği Hafter için itiraf! Türklerin gücünü kabullendiler
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca 'kaçak' düğünler arttı
Koronavirüs salgını döneminde toplu etkinlikler yasaklanınca "kaçak" düğünler arttı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile yola devam etme kararı aldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Koruma zırhını 320 TL'den, sırlı gömlek tılsım muskasını ise 20 TL'den satan sahtekarlar yakalandı
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
Çekirge istilalarının temel sebebi iklim değişikliği ve aşırı yağışlar
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Kızı tarafından istediği ayakkabıyı almadığı için merdivenden itilen anne, şikayetçi olmadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Berat Albayrak Hasan Polatkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Operasyon
Şu an buradasınız: Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 01:10:57. #1.14#
title