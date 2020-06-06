Malatya'daki depremde bazı binalarda hasar oluştu MALATYA'nın Pütürge ilçesinde AFAD'a göre 5.0, Kandilliye göre ise 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Çayköy Mahallesi'nde birçok evde derin çatlaklar oluştu.

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde AFAD'a göre 5.0, Kandilliye göre ise 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssü olan Çayköy Mahallesi'nde birçok evde derin çatlaklar oluştu. Sarsıntıyla evlerinden dışarıya çıkan vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyledi.

Pütürge merkezli deprem Malatya, Elazığ, Kahramanmaraş, Adıyaman Tunceli ve Bingöl'de de hissedildi. Malatya'ya bağlı Pütürge ilçesindeki bazı binalarda hasar oluştuğu belirtildi. Malatya Valiliği'nden depremle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "05 Haziran 2020 günü saat 21.06 sıralarında ilimiz Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen 5,3 şiddetindeki deprem çevre illerde de hissedilmiştir. Meydana gelen depremde; Kale ilçesi Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur, Pütürge İlçesi; Gözlüce Mahallesinde 10 evde, Aslankent Mahallesi'nde 1 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Taştepe Mahallesi'nde 1 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Örencik Mahallesinde 1 ev olmak üzere toplam 2 ilçe 7 mahalle 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup, herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, Jandarma Devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.Çayköy Mahallesi'nde yaşayanlar depremde korku dolu anlar yaşadıklarını, depremle birlikte evlerinde derin çatlaklar olduğunu, sarsıntıyla hemen dışarıya kaçtıklarını söyledi. Çayköy Mahallesi Muhtarı Aziz Murat, deprem anını anlatarak, "24 Ocak'taki Sivrice depreminden daha şiddetli bir sarsındı yaşandı. Hemen dışarı kaçtık. Daha sonra köyde incelemelerde bulunduk. Bazı evlerde çatlaklar oluştu ancak Allah'a şükür can kaybımız yok" dedi.

Kaynak: DHA