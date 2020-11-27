Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR