Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

27.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:15

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi. - ŞANLIURFA

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN ÖZDEMİR

İlgili Haberler

Malatya'daki deprem Gaziantep'te de hissedildi
Malatya'daki deprem Gaziantep'te de hissedildi
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cevdet Yılmaz Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Şevval Sam Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Caner Erkin Deniz Türüç Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 12:27:41. #1.14#
title