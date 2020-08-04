Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da hissedildi
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da hissedildi Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.
04.08.2020 13:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:35
Malatya'daki deprem Şanlıurfa'da hissedildi
ŞANLIURFA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bu gün saat 12.37'de merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Şanlıurfa merkez ve bazı ilçelerinde de hissedildi. Deprem nedeniyle bazı evlerin avizeleri sallanırken, basın mensuplarının depreme yakalanma anı ise saniye saniye kaydedildi.
Kaynak: İHA