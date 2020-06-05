Malatya'daki deprem, Elazığ'da canlı yayına yansıdı Malatya'daki deprem, Elazığ'da canlı yayına yansıdıMalatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da yerel bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı.

Malatya'daki deprem, Elazığ'da canlı yayına yansıdı

Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da yerel bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı. Kentte yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu'nda Psikiyatrist Ömer Deniz canlı yayında olduğu sırada, Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Psikiyatrist Deniz, izleyicilere deprem olduğunu anlatarak, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremi hatırlattı.

Kaynak: DHA