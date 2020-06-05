Malatya'daki deprem, Elazığ'da canlı yayına yansıdı
Malatya'daki deprem, Elazığ'da canlı yayına yansıdıMalatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da yerel bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı.
05.06.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 23:27
Malatya'daki deprem, Elazığ'da canlı yayına yansıdı
Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da yerel bir televizyonun canlı yayınına da yansıdı. Kentte yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu'nda Psikiyatrist Ömer Deniz canlı yayında olduğu sırada, Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.0 büyüklüğündeki deprem meydana geldi. Psikiyatrist Deniz, izleyicilere deprem olduğunu anlatarak, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremi hatırlattı.
Kaynak: DHA