Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi
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Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi

Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi Merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

04.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:34

Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi

DİYARBAKIR - Merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevresinde de hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Merkez üssü Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 12.37'de yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü.

Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi

Kaynak: İHA

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