Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi
Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
04.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 04.08.2020 14:25
Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevresinde de hissedildi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü. - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA