Malatya'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevresinde de hissedildi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'ta da hissedildi. Bölgede paniğe kapılan vatandaşların evlerinden çıkıp sokakta bekledikleri görüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA