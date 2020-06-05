Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi - Deprem anı
Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu programda deprem anına ait ekrana yansıyan görüntüler Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi ŞANLIURFA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi.
05.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:28
Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu programda deprem anına ait ekrana yansıyan görüntüler Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi
ŞANLIURFA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi. Şanlıuurfa'da yayın yapan Eddessa TV Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu proğramda deprem anı ekran yansıdı.
Kaynak: AA