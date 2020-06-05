Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi - Deprem anı Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu programda deprem anına ait ekrana yansıyan görüntüler Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi ŞANLIURFA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi.

Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu programda deprem anına ait ekrana yansıyan görüntüler Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi ŞANLIURFA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi. Şanlıuurfa'da yayın yapan Eddessa TV Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu proğramda deprem anı ekran yansıdı. Kaynak: AA