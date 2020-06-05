Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi - Deprem anı
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Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi - Deprem anı

Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu programda deprem anına ait ekrana yansıyan görüntüler Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi ŞANLIURFA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi.

05.06.2020 22:23 | Son Güncelleme: 05.06.2020 22:28

Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu programda deprem anına ait ekrana yansıyan görüntüler Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi

ŞANLIURFA - Malatya'nın Pütürge ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, civar illerde de hissedildi. Şanlıuurfa'da yayın yapan Eddessa TV Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'ın konuk olduğu proğramda deprem anı ekran yansıdı.

Malatya'daki deprem civar illerde de hissedildi - Deprem anı

Kaynak: AA

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