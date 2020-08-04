Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi
Malatya'da meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.
04.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 04.08.2020 13:10
Malatya'da meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Tepehan köyünde saat 12.37'de yerin 5 kilometre derinliğinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA