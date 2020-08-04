Malatya'daki deprem Adıyaman'da da hissedildi Malatya'da meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

Malatya'da meydana gelen 5,2 şiddetindeki deprem Adıyaman'da da hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Tepehan köyünde saat 12.37'de yerin 5 kilometre derinliğinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, Adıyaman ve ilçelerinde de hissedildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA