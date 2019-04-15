Malatya'daki Deprem

Malatya'nın Arguvan ilçesi sakinleri, saat 07.41'de meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını anlattı.

Hakverdi Mahallesi sakinlerinden Bekir Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde ilçede yaşanan depremler nedeniyle evlerine giremediklerini söyledi.

AFAD tarafından kurulan çadırda kaldıklarını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Depremi hissettiğimiz anda çadırdan çıktık. Gece de sarsıntılar oldu. Her gün böyle sarsıntılar yaşıyoruz ama bugün şiddetli sallandık. Korkuyoruz, evimizde hasar oluştu. Geceleri uyuyamaz olduk. Tüm ihtiyaçlarımızı çadırda karşılıyoruz. Evimizin alt katında hayvanlarım var. Biz kaçıyoruz ama onların kaçacak yeri yok. Onlar ne olacak bilmiyoruz."

Vatandaşlardan Çiçek Kaya ise depremler nedeniyle evlerine girmekten korktuklarını ifade etti.

Evde yaşlı annesi bulunduğunu anlatan Kaya, "Neredeyse bir aydır evimize giremiyoruz. Bu deprem diğerlerine göre daha şiddetliydi. Önceleri deprem daha az oluyordu ancak son bir aydır sürekli sarsıntılar meydana geliyor, evlerde kalamıyoruz." diye konuştu.

Karababa Kaya da AFAD'ın çadırlarında yaşamlarını sürdürdüklerini kaydederek, "Bir aydır uyku yok bize. Evlerimizde hasar var. Evlerimizin, karşı tarafındaki meraya kaldırılması konusunda yetkililerden destek bekliyoruz. Mağduruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Arguvan'da saat 07.41'den sonra büyüklüğü 1,1 ile 3,1 arasında 34 sarsıntı kaydedildi. İlçede 21 Mart'ta 4,1, 25 Mart'ta 4,5, 28 Mart'ta ise 4,1 büyüklüğünde üç sarsıntı meydana gelmişti.

Kaynak: AA