Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı
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Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

31.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:00
Malatya'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı

'nın ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Bağtepe Mahallesi'nde önceki gün 'in silahla öldürülmesiyle ilgili 4 zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bir zanlının evinde arama yapan ekipler, uyuşturucu olduğu sanılan toza temas etti.

Şüphelinin, tozun "siyanür" olduğunu iddia etmesi üzerine 3 jandarma personeli, Turgut Özal Tıp Merkezinde müşahede altına alındı. Tahlillerde siyanüre rastlanmadı, jandarma personeli taburcu edildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 4 zanlıdan S.G. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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