Malatya'daki camilerde korona virüs uyarısından vatandaş memnun
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Malatya'daki camilerde korona virüs uyarısından vatandaş memnun

Malatya'daki camilerde korona virüse karşı uyarıda bulunulup, virüsten korunmak için temizliğin önemine vurgu yapıldı.

Malatya'daki camilerde korona virüs uyarısından vatandaş memnun
20.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:43

Malatya'daki camilerde korona virüse karşı uyarıda bulunulup, virüsten korunmak için temizliğin önemine vurgu yapıldı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, hızla dünyaya yayılan ve binlerce kişinin ölümüne yol açan korona virüs sonrasında vatandaşlar her koldan Covid-19 kurallarına uyulması için uyarılıyor. Bazı şehirlerde olduğu gibi Malatya'daki camilerde de vakit ezanları öncesinde yapılan anonsta korona virüse dikkat çekilerek, uyarılarda bulunuluyor.

Soykan Meydanı'nda camilerdeki anonsu dinleyen vatandaşlar, korona virüs salgınıyla mücadele konusunda birçok koldan uyarı yapılmasından memnun olduklarını dile getirdi. Bir vatandaş, "Ülkemizde sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Camilerde namaz öncesi korona virüs salgınına dikkat çekmek için uyarıda bulunuyorlar. Güzel bir şey ama bunun yerine camilerimizde şifa duası yapılsa daha iyi olur diye düşünüyorum" dedi.

Camilerde namaz vakitleri öncesi hoparlörle anons yapılmasından memnun olduklarını söyleyen vatandaşlar, korona virüse karşı duyarlı olunmaya davet edilmesinin önemini dile getirdiler. Bazı vatandaşlar ise, korona virüse karşı yapılan mücadeleye rağmen bazı vatandaşların kurallara uymamalarını eleştirip, "Ülkemizde yetkililer vatandaşlarımız uyarıyor ama insanlarımız ders almıyor. Korona virüs vakası bitene kadar insanlarımız biraz daha duyarlı olmuş olsa virüs biter. Ben ailemi ziyaret etmiyorum, telefonla görüşüyoruz" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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