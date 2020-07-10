Malatya'daki camilerde "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" hutbesi okundu Malatya'daki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" hutbesi okundu.

Malatya'daki camilerde Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" hutbesi okundu.

Malatya kent merkezindeki Söğütlü Cami'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin dördüncü yılı nedeniyle "15 Temmuz ve Birlik Ruhu" konulu cuma hutbesi okundu.

Battalgazi İlçe Vaizi Harun Doğan, Kur'an-Kerim tilaveti sundu, dua etti.

Söğütlü Cami din görevlisi Mehmet Şahin, 15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı olduğunu belirterek, "15 Temmuz gecesi Cenabı Hak'kın yardımı ile aziz milletimiz, vatanına, bayrağına, ezanına ve iradesine sahip çıktı." dedi.

Kaynak: AA